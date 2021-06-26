Планирующим беременность не стоит опасаться вакцинации от КВИ - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заверила, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, этого достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность, - сказала Вуйнович.

По ее словам, такие опасения у женщин возникли из-за имеющихся представлений о живых вакцинах, которые первые три месяца беременности могут влиять на будущего ребенка.

Но это на самом деле относится к краснухе, которая является живым вирусом, и при заболевании им вызывает очень тяжелые последствия при беременности. И из-за этого, когда вакцинируются, скажем, от краснухи даже подростки, очень важно понимать, что мы не говорим о беременности. Что касается именно вакцин, таких опасений не должно быть. Это, к сожалению, миф. Что такое миф? Это история, которая придумана (...). Так что не надо этого опасаться, - подчеркнула она.

Представитель ВОЗ указала на то, что практически все люди ищут информацию в СМИ о том, что их волнует.

Одно-два слова: исследовано, не исследовано, что (это) такое. Возможно, даже и мы виноваты как эксперты, потому что делились всеми деталями процесса исследования вакцины. Люди понимают, что входит (в компоненты вакцины), но не понимают, что это значит в использовании вакцины, - добавила она.

При этом у беременных женщин, заболевших COVID-19, болезнь проходит в тяжелой форме.

Беременность проходит очень тяжело, если женщина заболеет ковидом. Сейчас очень важно защитить молодых женщин, всех женщин, которые хотят иметь ребенка, от заражения ковидом, потому что сейчас тоже на уровне исследования, какие последствия коронавирусная инфекция имеет для беременности, для ребенка, - продолжила она.

Представитель ВОЗ напомнила о том, что даже грипп и другие заболевания также имеют очень большое влияние на беременность.

Так что абсолютная рекомендация сейчас на основании того, что мы знаем: да, надо защититься, неважно, что после этого планируется беременность. Если женщина беременна, тогда, конечно, мы советуем обязательно связаться с врачом, который понимает, который хорошо знает все о процессе иммунизации и о самих вакцинах, которые рекомендует, и тогда принимается индивидуальное решение о вакцинации, - подчеркнула Вуйнович.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли выждать какое-то время при планировании беременности после вакцинации, Вуйнович отметила, что таких конкретных рекомендаций сейчас нет.

Но надо всегда, конечно, проконсультироваться. Даже, мне кажется, на сайте всех производителей вакцин сейчас по всему миру есть и эта рекомендация. Так что надо практически ссылаться на то, что говорят ученые, которые разрабатывали конкретную вакцину, - резюмировала специалист.