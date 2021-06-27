На Tour de France произошло массовое падение

27 июня 2021, 00:52
Фото: AP

На велосипедной гонке Tour de France произошла масштабная авария - более 10 спортсменов упали и получили травмы, передает zakon.kz.

Причиной массового завала стал болельщик с картонным баннером, в который врезался немецкий велогонщик Тони Мартин. Его падение спровоцировало падение остальных велосипедистов, - пишет mignews.

Среди получивших травмы семь гонщиков израильской команды Israel Startup Nation. Часть спортсменов продолжила гонку несмотря на травмы и боль.

Эксперты уверены, что это одна из самых больших аварий за всю историю Tour de France.


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