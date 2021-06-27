Названа ошибка, которая может привести к взрыву во время заправки авто

Автомобилистам следует избегать заправки машин с заведенным двигателем, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

По словам автоэксперта Бориса Захарова, виной всему повышенная опасность взрыва паров бензина. Чаще всего воспламенение происходит от искры, уточнил публицист.

Обычно виновником является глушитель, в который по разным причинам поступает недогоревшее топливо, — пояснил Захаров.

Эксперт отметил, что в группу риска входят автомобили, у которых есть проблемы с системой впрыска топлива, датчиками массового расхода воздуха или кислорода, засорены или подтекают форсунки, а также наблюдается высокое или низкое давление в топливной рампе. Причиной последнего дефекта может быть неисправность электробензонасоса или регулятора давления топлива.

В список частных причин искрения из-под днища машины автор материала включил также неисправный или удаленный катализатор. Его нередко меняют на пламегаситель, который не отличается высокой надежностью.

Среди других минусов заправки авто Захаров также указал сложности с оформлением страхового случая при возгорании, привлекательность для угонщиков, ускоренный износ топливной системы, а также ошибки в электронном блоке управления двигателем.