Камеры засняли как Lexus протаранил Toyota Hilux в Актау

Днем 26 июня в городе Актау произошло ДТП с участием Toyota Hilux и Lexus Rx300, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

На перекрестке между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Hilux не уступил дорогу и совершил столкновение с Lexus Rx300.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведется расследование.

Столкновение пикапа и внедорожника попало на видео.