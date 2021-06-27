Вышло новое постановление главного санврача Карагандинской области

В Карагандинской области вышло новое постановление санитарного врача, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, жителям и гостям Карагандинской области запрещается:

организация и проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных мероприятий, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок, дней рождения, проводов, "кудалык", той, "беташар" и др.), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов), а также запрещается нахождение на объектах после закрытия в соответствии с режимом их работы, за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект "Ashyq".

При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10 человек с соблюдением дистанции не менее двух метров.

Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить передвижение по населенным пунктам и общественным местам.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.