Белорусского дальнобойщика арестовали на 15 суток в Актюбинской области. Мужчина управлял большегрузом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

На автодороге Актобе - Оренбург полицейские остановили грузовую фуру марки MAN, которая ехала с отключенными световыми приборами.

В ходе проверки документов от водителя исходил запах алкоголя. Проведенная экспертиза подтвердила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Грузовая автомашина под управлением 49-летнего гражданина Республики Беларусь перевозила арбузы из Туркестанской области в Республику Беларусь, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Решением Мартукского районного суда иностранец подвергнут административному аресту на 15 суток.