Новое изображение Марса опубликовал Китай

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые видео и изображения, на которых запечатлен процесс приземления и исследования Красной планеты марсианским зондом "Тяньвэнь-1", передает zakon.kz.

На видео показано, как спускаемая капсула раскрывает свой парашют и приближается к поверхности Марса, слышен звук марсохода "Чжужун", покидающего посадочную платформу, а также показано его движение по поверхности Красной планеты. На опубликованных изображениях запечатлены марсианский пейзаж и колеи, оставленные марсоходом, - пишет издание "Синьхуа".

По состоянию на утро 27 июня орбитальный аппарат миссии "Тяньвэнь-1" находился на орбите Марса в течение 338 дней, а расстояние до Земли составляло примерно 360 млн км.

Марсоход проработал на красной планете 42 марсианских дня и проехал в общей сложности 236 м.

Орбитальный аппарат будет продолжать работать на ретрансляционной орбите, обеспечивая ретрансляционную связь для научных исследований марсохода при проведении собственных научных операций по обнаружению, - резюмируется в сообщении.