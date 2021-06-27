Близкие МакSим просят не спекулировать на ее здоровье

Пиар-менеджер Яна Богушевская певицы МакSим (Марины Максимовой), которая остается в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, передала просьбу близких артистки, передает zakon.kz.

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Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация, - подчеркнула Богушевская в разговоре с ТАСС.

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11 июня 38-летняя певица сообщала подписчикам в Instagram, что почувствовала симптомы простуды, затем у нее поднялась температура. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией и введена в искусственную кому.

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