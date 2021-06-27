Сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 июня, сообщает zakon.kz.

Днем 28-30 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается сильная жара +40+42, сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. г. Кызылорда: днем ожидается сильная жара +40+41.

На юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара +42. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Местами ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается сильная жара до +36. Местами чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Днем очень сильная жара до +42. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.