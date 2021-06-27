Спор в автобусе перерос в драку в Уральске

Троих мужчин скрутили полицейские во время драки, передает zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, около 16.00. На видео полицейские пытаются скрутить троих мужчин. К слову, в соцсетях уральцы посетовали на физическую подготовку силовиков, которым скрутить хулиганов удается не с первого раза, - пишет портал "Мой город".

Очевидцы утверждают, что двое дерущихся были пьяны.

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, конфликт произошел между мужчинами 23 и 38 лет.

Мужчины друг друга ранее не знали. В салоне автобуса между ними произошла словесная перепалка, которая перешла в драку. Вызов на пульт 102 поступил в 15.50. Оба были доставлены в Абайский отдел полиции. Мужчины не имеют друг к другу никаких претензий, поэтому были отпущены домой. Телесных повреждений на них тоже нет. Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту мелкого хулиганства, - сообщили полицейские.