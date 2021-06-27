Умершим футболистом на матче в Москве оказался 17-летний парень

17-летний игрок Максим Добровольский умирал на руках у друга, передает zakon.kz.

Прошло буквально пять минут с начала игры, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал и упал. И все, - приводит Lenta.ru слова футболиста команды Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Москвы Василия.

Он добавил, что футболисту попытались оказать первую помощь и вызвали скорую помощь, которая приехала через 15 минут. Очевидец отметил, что около стадиона не дежурили медики, и сам погибший не проходил медосмотр перед встречей.

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О смерти футболиста из-за остановки сердца стало известно ранее 27 июня. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов заявил, что Добровольского не было в заявке на матч, отметив, что матч проходил вечером, поэтому игрок не мог получить тепловой удар.