Сборная Нидерландов получила четыре красных карточки на чемпионатах Европы против Чехии

Игроки сборной Нидерландов получили четыре красных карточки на чемпионатах Европы в матчах против Чехии, передает zakon.kz.

Российский судья Сергей Карасев удалил защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта в матче со сборной Чехии. После видеопросмотра Карасев дал де Лигту красную карточку за умышленную игру рукой, - пишет sport-express.

Игрок сборной Нидерландов получает красную карточку четвертый раз в истории в матче против Чехии. Точнее, две красные карточки были в играх против Чехословакии (обе - в 1976 году), и две - в матче против чехов (2004 и 2020).