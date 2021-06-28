Украина пригрозила россиянам конфискацией земель

Заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий заявил, что сделки по покупке украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки - конфисковаться, передает zakon.kz.

Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр, - приводят "Известия" слова Высоцкого.

Он уточнил, что в качестве проверки перед оформление сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

Весной 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобрести исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. га земли, - пишет издание.

Запрещена продажа государственных и коммунальных земель.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.

16 июня лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко обратилась к украинскому населению, назвав земельный закон, который вступает в силу 1 июля 2021 года, "расправой" над украинцами. Она предположила, что у жителей сельскохозяйственных территорий начнут отбирать землю, делая, таким образом, из украинцев рабов.