TikTok назвали лидером по распространению контента о суициде

Эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обнаружили в TikTok около 1,7 тыс. видеозаписей, которые каким-либо образом относятся к тематике "синего кита", пропагандирующих суицид среди подростков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обеспокоена тем, что TikTok стал абсолютным лидером по распространению контента с хештегами, относящимися к "группам смерти", и просит Роскомнадзор принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями, — отмечается в обращении ассоциации.

Эксперты проводили исследование с конца марта по начало июня. Помимо TikTok анализировался контент в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".