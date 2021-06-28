Ребенок скончался от авиаудара США в пограничном районе Ирака и Сирии

Ребенок погиб после авиаудара ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Авиаудары наносили около провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. В результате авиаударов трое мирных жителей получили ранения, пишет агентство SANA.

В американском Минобороны заявили, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке. Также указывается, что авиаудары были нанесены по указанию американского президента Джо Байдена.

Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, — заявили в Пентагоне.

США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Как утверждает Минобороны США, эти объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков. Также в Пентагоне заявили, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону.