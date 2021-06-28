Американка нашла в реке почти столетнее послание в бутылке

Дженнифер Доукер из штата Мичиган в США сделал открытие, которое впечатлило многих, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Как пишет CNN Travel, американка работает капитаном прогулочного судна на реке Чебойган. В один из дней она готовила судно к приему клиентов, когда заметила в воде нечто блестящее. Любопытство оказалось сильнее, поэтому Дженнифер прыгнула с корабля и нашла в реке почти столетнее послание в бутылке.

Письмо внутри тары гласило, что написано оно было в 1926 году.

Пусть человек, нашедший это письмо, вернет его Джорджу Морроу из города Чебойган, штат Мичиган, и сообщит, где оно было найдено, - говорилось в послании.

Так женщина и поступила, опубликовав свою историю в соцсети. Уже на следующий день нашлась дочь автора послания. Она настояла на том, чтобы почти столетнее послание в бутылке осталось у Доукер, однако не отказалась встретиться лично.