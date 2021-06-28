Названа возможная причина появления коронавируса 

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в Ухане, считает происхождение коронавируса природным, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

При этом она не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.

Исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.

Коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны, - заявила ученый.

Вирусолог убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.