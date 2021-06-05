С 18 июня до озера Алаколь ВКО запустят новые поезда

В преддверии туристского сезона, в связи с закрытием аэропорта в селе Урджар на реконструкцию, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос увеличения количества вагонов, курсирующих до станции "Жаланашколь".

На сегодняшний день обеспечено увеличение железнодорожных сообщений по четырем направлениям: из городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей.

Из Алматы на регулярной основе в четные дни курсировало восемь прицепных вагонов на 352 места. С 18 июня планируется запустить новый поезд "Алматы - Достык" с 11 вагонами на 504 места. Он будет ездить три раза в неделю. Кроме того, с 18 июня частный переводчик запустит 12 вагонов на 560 мест по аналогичному направлению. Таким образом, из Алматы на восточное побережье озера Алаколь будут курсировать 31 вагон.

Из Нур-Султана функционирует один регулярный поезд "Нур-Султан - Достык" с 10 вагонами на 456 мест, отправление осуществляется два раза в неделю. Дополнительно с 1 июня начал движение летний поезд "Нур-Султан - Достык" с 10 вагонами на 456 мест. С 18 июня будет запущен еще один поезд частного перевозчика с четырьмя прицепными вагонами на 176 мест. Так, из столицы на восточное побережье озера Алаколь будут отправляться 24 вагона.

В связи с высоким спросом среди туристов акимат ВКО внес предложение в министерство индустрии предложение о дополнительном увеличении количества прицепных вагонов до 16 единиц по направлению "Алматы - Достык", и на 50% по новому поезду, который запускается с 18 июня из Алматы. Также предложено увеличить количество вагонов на 30% или до 13 единиц по каждому поезду из Нур-Султана, за исключением частных перевозчиков, - отметили в Управлении туризма и внешних связей ВКО.

Что касается внутриобластных железнодорожных и автобусных маршрутов, то их количество также увеличено. Регулярно из Семея и Усть-Каменогорска в летний период курсирует до побережья озера два поезда, субсидируемых из областного бюджета. Они состоят из восьми и семи вагонов на 416 и 364 мест соответственно. Ранее было по пять вагонов на 260 мест, то есть в этом году количество вагонов увеличено на 50%. В связи с текущими ремонтными работами на железнодорожных путях запуск поездов планируется с 17 июня. Они будут отправляться в нечетные дни.

Также с перевозчиком проработан вопрос дополнительного увеличения количества вагонов до 20 единиц на 1080 мест.

Вместе с тем, в два раза увеличено количество автобусов. Так, в летний период этого года ежедневно будут курсировать 16 автобусов на 768 мест, хотя ранее их было всего восемь на 384 места.