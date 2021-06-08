Свыше 155 тыс. человек в ВКО привились от коронавируса

Несмотря на то, что Восточный Казахстан находится в "зеленой" зоне по распространению коронавирусной инфекции, ежедневно продолжают выявлять более 60 случаев заболевания COVID-19.

По информации Управления здравоохранения области, всего на территории Восточного Казахстана зарегистрировано свыше 28 тыс. случаев кронавирусной инфекции. В 70% случаев проявляются клинические симптомы.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 70 заболевших, в том числе большая часть из них с симптомным вирусоносительством. Кроме того, было выявлено 16 случаев ковидной пневмонии, при этом 10 случаев - в Усть-Каменогорске.

Показатель занятости коечного фонда составляет 8,5%. За сутки 65 пациентов было выписано из стационаров.

Жителей Восточного Казахстана продолжают призывать к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, оказывать содействие сотрудникам медицинской службы, СЭК и полиции при проведении эпидемиологических расследований, не утаивать контактных и больных.

Помимо этого, в регионе говорят о важности вакцинации. Ведь достаточно велика вероятность того, что вакцина защитит от заражения COVID‑19. И даже если вдруг случится заболеть, то течение заболевания будет существенно мягче.

Среди получивших прививку от коронавируса именитая спортсменка Ольга Рыпакова.

Вакцина - надежный способ уберечь себя от тяжелых осложнений, которые так часто возникают после ковида. Я прививаюсь, потому что хочу защитить себя и своих близких. Хочу, чтобы мир вернулся к привычному ритму, чтобы мы могли летать в другие страны, без страха собирать близких за одним столом, работать и тренироваться, учиться и развиваться без ограничений, - сказала легкоатлетка.

Отметим, что на сегодняшний день в Восточном Казахстане первый компонент вакцины получили 155,5 тыс. человек, вторым компонентом уже привились 73,6 тыс. человек.

При этом предприятия применяют различные бонусы для поощрения работников, прошедших вакцинацию. Так, профсоюз отдела образования района Алтай выделил для педагогов свыше 20 путевок на побережье озера Алаколь. Для работников предприятия ТОО "Казцинк" в районе Алтай в случае любого заболевания и нахождения на больничном, заработная плата оплачивается полностью. Также предоставляются путевки на турбазы с 50%-ной скидкой. Занятия в тренажерном зале Центра культуры для привившихся бесплатны. В Семее, в поликлинике №6, запустили розыгрыш лотерейных билетов для вакцинированных. Победители получат ценные призы, среди которых бытовая техника. Сертификаты магазина бытовой техники на сумму 30 тыс. тенге получают работники KAZ Minerals, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.