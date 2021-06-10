В Семее проведут реконструкцию котельных и увеличат их мощность. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил глава региона Даниал Ахметов.

Он подчеркнул, что упор делается не просто на ремонт оборудования, а на модернизацию систем, которая позволит избежать дискомфорта, испытанного жителями города в прошлом году.

Мы учли все ошибки прошлого отопительного сезона, в этом году ремонт всех котельных будет завершён к первому сентября, - сказал аким области. - Так, например, мощность Центральной котельной будет увеличена на 200 гигакалорий, кроме того, в рамках реконструкции автогужевого моста, мы будем рассматривать вопрос проведения по нему тепломагистрали. В котельной "Центр", где дефицит составлял более 70 гигакалорий, ремонт оборудования закончится уже к 15 августа.

Большое внимание строители и ремонтники уделят котельной "РК-3", которая обеспечивает теплом новый микрорайон Каргайлы, здесь непросто нужно восполнить дефицит гигакалорий, но и дополнительно усилить мощность, чтобы ее хватало и на новые строящиеся объекты.

Самое главное, необходимо ликвидировать технические и финансовые потери, они колоссальны, сумма достигает полутора миллиардов тенге в год, - отметил глава региона в ходе встречи с подрядчиком, осуществляющим ремонт котельной Габбасова. В целом, я ставлю задачу к 15 августа закончить все работы.

На ремонтные работы и реконструкцию котельных в Семее выделено 2,6 миллиарда тенге. Нужно наладить гидравлический режим - это чисто технический вопрос, не требующий дополнительных финансовых вливаний.

Также Даниал Ахметов дал поручение акиму Семея разобраться с "конфликтной зоной", то есть провести аудит и масштабную проверку абонентов, дабы выявить тех, кто подключился к теплосетям нелегально.