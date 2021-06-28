Экс-замакима ВКО стал акимом Семея

В Семее назначен новый аким, сообщает zakon.kz.

Да, назначен аким Семея. Им стал Бакытжан Байахметов, - сообщили корреспонденту zakon.kz в пресс-службе акимата ВКО.

Бакытжан Байахметов до настоящего назначения - с апреля 2019 года - был заместителем акима ВКО.

Ранее был акимом Аягоза (с ноября 2010 года по июль 2014 года);

Акимом Уланского района ВКО (с июля 2014 года по декабрь 2014 года);

Акимом Аягозского района ВКО (с декабря 2014 года по апрель 2019 года).