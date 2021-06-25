Айдар Арифханов провел прямой эфир в соцсетях

Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов провел прямой эфир на страницах Холдинга в соцсетях (Facebook, Instagram, YouTube) в рамках отчетности квазигосударственного сектора перед населением.

Глава холдинга "Байтерек" рассказал об итогах деятельности за 2020 год, а также о вкладе компании в экономику страны.

В настоящее время в составе Холдинга работают 10 дочерних организаций, которые занимаются поддержкой микро -, малого, среднего и крупного бизнеса, развитием экспорта, агропромышленного комплекса, венчурного финансирования, оздоровлением проблемных компаний, а также обеспечением финансовой доступности жилья.

Выстраивая единую корпоративную политику, мы по сути освобождаем госорганы от большой и рутиной работы по контролю за обеспечением эффективности использования бюджетных средств, а также за деятельностью самих институтов развития, - отметил в своем выступлении Айдар Арифханов.

Председатель Правления подчеркнул, что в прошлый кризисный год холдинг "Байтерек" оперативно выстроил работу в новых условиях и продолжил оказывать поддержку клиентам.

Прошлый год был сложным для всех нас. Мы столкнулись с проблемой мирового масштаба, которая повлияла на все сферы нашей жизни. Но холдинг "Байтерек" оперативно отрегулировал свою работу в условиях пандемии. Нам удалось не только сохранить объемы поддержки, но и нарастить ее, а нашим клиентам – облегчить ее получение, - подчеркнул Айдар Арифханов.

По итогам деятельности за прошлый год чистая прибыль Холдинга составила 73 млрд тенге, а размер активов - 6,8 трлн тенге.

Если говорить в общем, в прошлом году холдинг "Байтерек" оказал поддержку предприятиям несырьевых отраслей экономики на сумму более чем 1 трлн тенге. Объем финансовой поддержки по сравнению с предыдущим годом увеличился на 21%, - проинформировал спикер.

После своего выступления председатель Правления Холдинга ответил на вопросы граждан. По заранее заявленной электронной почте iconference@baiterek.gov.kz поступило порядка 20 вопросов. Также вопросы поступали в ходе прямого эфира.