Неразвитость логистики и современного ретейла

Союз торговых сетей обсудил с антимонопольщиками причины, мешающие развитию рынка торговли в Казахстане.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин встретился с представителями Союза торговых сетей (СТС). Это объединение юридических лиц, в которое входят крупнейшие ретейлеры Казахстана - Магнум, Metro, Kenmart, Спортматер, Europharma, Технодом, Мон Ами, Меломан и другие. Помимо представителей СТС на встрече присутствовали и продовольственные торговые сети (Interfood, Кенмарт, Metro, A-Store, Greenwich и другие), а также представители производителей.

На встрече обсуждались меры по развитию цивилизованной торговли, конкуренции, предупреждению роста цена на социально значимые продовольственные товары, эффективному взаимодействию между антимонопольными органами и бизнесом.

Прежде всего Серик Жумангарин выразил благодарность Бизнес-омбудсмену Казахстана Рустаму Журсунову за инициирование встречи с СТС и представителями продовольственных торговых сетей.

Периодически возникающие кризисы вокруг снабжения социально значимыми товарами - от яиц до картофеля и моркови - заставили государство более активно заняться вопросами регулирования производства и торговли. Вопрос стоит не только о продовольствии. На недавней встрече главы государства с Сериком Жумангариным речь шла о биржевой торговле, ценах на стройматериалы, жилье, ГСМ, а также о стабилизации обстановки на рынке подъездных путей. Только комплексное решение экономических проблем позволит государству отладить рыночные механизмы так, чтобы не приходилось постоянно "в ручном режиме" регулировать разные рынки - от фармацевтического до продовольственного, ГСМ и т.д.

На встрече с ретейлерами Серик Жумангарин еще раз озвучил позицию Агентства: государство делает ставку на системные меры, справедливо опасаясь жестко регулировать рынок, чтобы не допустить дефицита товаров и не отбросить развитие цивилизованной торговли на годы назад.

Главная задача - выстроить все механизмы так, чтобы рынок стал саморегулируемым. Вмешательство государства требуется, как в наиболее развитых странах - только для ограничения монополии и поддержки в случае форс-мажорных событий. По мнению участников рынка, для роста доли современного ретейла необходимо продолжать стимулировать развитие рыночных механизмов и инфраструктуры в торговле.

Сейчас Правительству приходится вмешиваться в рыночные отношения практически каждый месяц - из-за возникающего дефицита того или иного товара и как следствие, резкого роста цены на него.

Президент ОЮЛ "Ассоциация яичных производителей Казахстана" Максим Божко сообщил, что торговые сети соблюдают установленные законодательством требования по наценке на яйца 1 категории, относящиеся к социально значимым товарам, а также не требуют от производителей ретробонусов. Дмитрий Тюменев, представитель одного из крупнейших производителей круп - ТОО "Спец БД", также отметил, что в работе с торговыми сетями производители чувствуют стабильность и готовы развивать сотрудничество.

Однако эффективность таких экстренных усилий государственного аппарата вызывает сомнения - причем не только у участников рынка, называющих чрезмерное государственное регулирование одним из главных тормозов развития сферы торговли и производства, но и у самого государства.

На встрече СТС и Агентства по защите и развитию конкуренции обсуждалась возможность антимонопольного комплаенса как инструмента "мягкого права", а также меры по продвижению отечественных товаров.

Союз торговых сетей предложил Серику Жумангарину свой пакет мер по развитию конкуренции на рынке. В том числе такие системные меры, как: