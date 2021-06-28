От 5 до 8,5 лет лишения свободы получили сотрудники букмекерской конторы "Олимп"

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников букмекерской конторы "Олимп", передает zakon.kz.

По информации суда, по делу проходило более 20 человек, из которых 11 находились на скамье подсудимых, 9 человек - в розыске.

Они преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.

Судом установлено, что 9 человек, находящихся в розыске, создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.

Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, - сообщили в Алмалинском райсуде.

Так, фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли:

переносили места серверов компании за пределы РК, интегрировали на сайт БК "Олимп" электронное казино.

обналичивали поступившие деньги.

проводили конвертацию их в иностранную валюту и передавали курьерам для вывоза за пределы страны, а также их легализовали.

В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге, - отметили в суде.

Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых.

Однако суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями.

В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы.

Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе, - говорится в сообщении.

Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.

С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.