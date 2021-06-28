Из-за жары в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана 29 июня, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, местами порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 39 градусов. Ветер юго-восточный, порывы 18 м/с.

В Кызылординской области днем сохраняются сильная жара 40-42 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градусов.

В Алматинской области местами ожидается сильная жара 35-38 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.