Задержан житель столицы, опубликовавший в соцсетях фото с оружием

Пользователь социальной сети "ВКонтакте" 25 июня на своей странице выложил фотографии с оружием, передает zakon.kz.

При этом молодой человек был одет в военизированную форму.

Как сообщили в пресс-службе ДП столицы, кроме того, на канал "102" поступило сообщение от жителя города о том, что в социальной сети его сыну приходят фотографии неизвестного человека с оружием с сообщением, что в столице завтра будет весело.

В настоящее время автор выложенного поста задержан и доставлен в полицию. Им оказался 23-летний житель столицы. Со слов молодого человека, он увлекается страйкболом, и данный пост выложил с целью увеличить количество подписчиков на своей странице "ВКонтакте", - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК.

По заключению баллистической экспертизы, изъятое у молодого человека оружие является страйкбольным.

Департамент полиции предупреждает, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству РК.





