Будут ли вакцинировать беременных, рассказал глава УОЗ Алматы

28 июня 2021, 17:28
Фото: Pixabay

В Казахстане пока не будут вакцинировать беременных. Об этом сообщил глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает zakon.kz.

Нам пришло сообщение о том, что в России разрешили (вакцинироваться беременным - ред.). Наше Министерство здравоохранения не присылало приказ о разрешении. Это пока на стадии исследования, - ответил на вопрос о вакцинации беременных Табынбаев.

25 июня стало известно, что в России разрешили вакцинировать беременных препаратом "Спутник V".


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