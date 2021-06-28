Автомобиль насмерть сбил ребенка в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Установлено, что водитель автомашины "ВАЗ" совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате чего мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ДП Туркестанской области.