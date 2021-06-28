Двустороннее сотрудничество обсудил Токаев с премьер-министром Беларуси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Беларуси Романа Головченко и положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Глава государства особо отметил наличие постоянного контакта между лидерами двух государств и успешную реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Программа Вашего визита была насыщенной. Вы посетили Костанайскую область, это очень важная область с точки зрения промышленного и сельскохозяйственного потенциала. Как я понимаю, были достигнуты конкретные договоренности. В субботу я разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими государствами. Для Казахстана Беларусь действительно стратегический партнер, союзник, и мы будем делать все возможное, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана выразил уверенность, что итоги двусторонних переговоров позволят обозначить новые горизонты в дальнейших отношениях Казахстана и Беларуси.

Конечно, эти договоренности не являются сиюминутными, нам надо капитально подойти к ним, выполнить взятые на себя обязательства. То есть не заниматься пустословием, а конкретно решить все вопросы, которые были высказаны с Вашей стороны и которые были высказаны уже в ходе переговоров на уровне правительств. Касым-Жомарт Токаев

Премьер-министр Беларуси передал слова приветствия от Александра Лукашенко, а также подробно остановился на перспективах торгово-экономических контактов двух стран.

Мы всегда были союзниками и партнерами. И человеческий фактор является очень важным для развития деловых отношений. Поэтому мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается. Растет и белорусский экспорт в Казахстан, и казахстанский экспорт в Беларусь, причем более высокими темпами, что является для Казахстана очень позитивным фактором. Роман Головченко