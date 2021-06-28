О катастрофической ситуации с водой в Уральске сообщила депутат

Депутат Уральского городского маслихата Жанна Кенжина рассказала о ситуации с водоснабжением в городе, передает zakon.kz.

Ситуация с водоснабжением Уральска катастрофическая. На днях мы, депутаты Уральского городского маслихата, во время выездного совещания нашего комитета по ЖКХ увидели воочию плачевное состояние очистных сооружений "Батыс су арнасы". Очистным сооружениям 57 (!) лет. Есть и масса других проблем, требующих немедленного финансирования, - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, на предприятии рассказали, что для решения задачи по исключению дефицита воды начиная с начала 2020 года предпринимаются меры по увеличению производительности на ПВЗ. За период 2020 года введена в эксплуатацию одна скважина производительностью 1300 м3/сут, которая параллельно обеспечивает водой п. Трекино, и капитально отремонтированы пять скважин, что привело к увеличению объема воды на 2000 м3/сут.

Подрядной организацией ТОО "Уралводпроект" разработан проект по строительству шести скважин, согласно которому отделом ЖКХ проведен конкурс и определен подрядчик ПМК-117, начаты работы по реализации проекта, ожидаемое увеличение добываемой воды - от 6000 до 9000 м3/сут. ТОО "Уралводпроект" ведет разработку ПСД на бурение новых пяти скважин, поделилась депутат.

Она отметила, что аварии и прекращение или ограничение водоснабжения для Уральска стали почти нормой. Только за 2020 год устранена 331 авария на сетях водопровода, предварительные затраты составили порядка 135 млн тг. И это неудивительно, так как из 377 км канализационных сетей в данное время в городе 47,4 км с истекшим сроком эксплуатации. Срочно требуется решить вопрос по их реконструкции.

На "Батыс су арнасы" разработали ряд мер по улучшению снабжения населения питьевой водой. В целом на эти работы требуется 1 млрд 115 млн тг. Проект реконструкции системы водоканала, в том числе очистных сооружений, был создан более двух лет назад. И если срочно не решить вопрос, мы еще долго не увидим новые очистные сооружения и капитально отремонтированные КНС. Ситуация критическая, - заключила Жанна Кенжина.