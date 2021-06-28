Чехия потребовала от РФ €25,5 млн компенсации за взрывы во Врбетице

Чехия потребовала от России компенсации ущерба, причиненного в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице, сообщает zakon.kz.

Прага намерена получить от Москвы 25,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба от инцидента, передает телеканал Ct24.

Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявляет о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов во Врбетице и требует полной компенсации за ущерб, причиненный взрывами. отмечается в сообщении

Прага призвала Москву к проведению переговоров по этому вопросу.

Как уточняется, Смолек напомнил Змеевскому, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. К ним относятся Венская конвенция о дипломатических отношениях и Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Прага уверена, что российское постановление должно быть отменено.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "не очень вменяемыми и путаными" заявления руководства Чехии о взрывах.