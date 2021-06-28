Шестилетняя девочка утонула на пляже в Актау

Девочка 2015 года рождения утонула в Актау, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет Lada.kz со ссылкой на детскую многопрофильную больницу Мангистауской области.

Произошло это 27 июня. В медучреждение ее доставили в 21:15 уже без признаков жизни.

По словам очевидцев происшествия, ребенок купался на одном из городских пляжей. Родители девочки, которые проживают в селе Батыр, находились рядом с ней.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что не получали сообщений о происшествии.