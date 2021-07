Мощный взрыв прогремел в Лондоне

В Лондоне рядом со станцией метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.

Свидетели услышали громкий хлопок и заметили огненный шар, вырвавшийся из-под земли. Сейчас над станцией поднимаются клубы черного дыма.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d