Военная база США в Сирии обстреляна ракетами

29 июня 2021, 01:35
Фото: WKMG

Военная база США в сирийском городе Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает zakon.kz.

Об этом сообщило SANA.

Ранее Пентагон сообщил, что армия США нанесла авиаудары по оружейным складам и другим объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Сирия и Иран осудили действия американцев, причем последний обещал нанести ответный удар.

И согласно сообщению Elint News, обстрел совершило шиитское ополчение, поддерживаемое Ираном. По данным этого СМИ, была использована реактивная система залпового огня.

Военные США находятся в Сирии без мандата ООН и без приглашения сирийского правительства. Дамаск неоднократно требовал от Вашингтона освободить от американского присутствия оккупированные территории. Данная база находится в районе нефтяного месторождения "Омар".


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