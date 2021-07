Военная база США в Сирии обстреляна ракетами

Военная база США в сирийском городе Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, передает zakon.kz.

Об этом сообщило SANA.

Ранее Пентагон сообщил, что армия США нанесла авиаудары по оружейным складам и другим объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Сирия и Иран осудили действия американцев, причем последний обещал нанести ответный удар.

И согласно сообщению Elint News, обстрел совершило шиитское ополчение, поддерживаемое Ираном. По данным этого СМИ, была использована реактивная система залпового огня.

Iranian-backed Shia militia using MLRS fire on US base in Deir Ez Zor Omar Oil Field according to this video report from eastern Syria pic.twitter.com/npuijJrQfu