Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что с 26 июня страна находится в "красной" зоне. Также в "красной" зоне пять регионов - города Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская, Карагандинская области. Остальные регионы находятся в "желтой" и "зеленой" зонах.

За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%. Занятость инфекционных коек на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек - 24%, - сообщил Алексей Цой на заседании правительства.

По словам министра, заболеваемость увеличилась из-за роста количества больных в Нур-Султане и Алматы.

Так, на сегодняшний день занятость инфекционных коек в Нур-Султане составляет 65%, реанимационных коек - 74%. В Алматы занятость инфекционных коек - 32%, реанимационных - 31%.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы ужесточили карантин.

Тамила Языкова, Нур-Султан