Мамин поручил усилить темпы вакцинации на западе Казахстана

На заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане меняется. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост "дельта-штамма" коронавируса в Алматы и других регионах. Индекс репродуктивности вируса повысился до 1,2, занятость инфекционных коек составляет 27%, реанимационных - 24%.

В "красную зону" по темпам распространения коронавируса наряду с городом Нур-Султан вошли Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой зоне" - 5 регионов: Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангыстауская области. Остальные 7 регионов - в "зеленой зоне".

На сегодняшний день около 3,3 млн человек вакцинировано первым компонентом, почти 2 млн чел. - вторым.

Премьер-министр отметил, что во всех регионах "красной зоны" должны действовать ограничительные меры, усилена работа мониторинговых групп, обеспечена готовность резервных инфекционных коек, достаточность лекарственных средств и медицинских изделий.

Акимам необходимо усилить темпы вакцинации, особенно в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Очевидна необходимость введения обязательной вакцинации в трудовых коллективах, в сферах услуг и образования, - сказал Мамин.