Решили ли проблему школьных туалетов в Туркестанской области, рассказал аким

Все школы в Туркестанской области обеспечили санузлами, но еще не во всех школах имеются видеокамеры, тревожные кнопки и охрана. Об этом на заседании правительства РК рассказал аким региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Шукеева, в Туркестанской области действует 919 общеобразовательных организаций, в них получают образование около 500 тысяч учащихся.

Насчет школ хочу сказать, что по республике у нас проводятся мероприятия, и поэтому 919 только обеспечить туалетами, санузлами, септиками вылилось в 3 млрд тенге для областного бюджета. На сегодня из 900 школ 78 те, которые находятся в городах, полностью подключены к городской канализации, и 822 школы обеспечены септиками. Все это было проведено за прошлый год. И 1298 детских садов, 258 из них подключены к городской канализации, 1040 - обеспечены септиками, - сказал он.

По поводу обеспечения безопасности: 900 школ из 919 полностью обеспечены видеокамерами.

В течение 2014-2016 годов эта работа была проведена, а потом был принят приказ министерств, что в 627 школах камеры не соответствуют тем требованиям, которые выдвигаются. Чтобы все заменить на новые камеры, нам нужно 2,5 млрд тенге. Поэтому, учитывая специфику области, предложение вместе с министерствами отработать: все-таки старые камеры использовать и подключить их к пультам органов внутренних дел и в соответствии с необходимостью до 2025 года постепенно их менять. Потому что сразу столько денег выделить просто нет необходимости, - пояснил глава региона.

Что касается остальных мер, связанных с тревожными кнопками, охраной, то Шукеев заверил, что все решают, соответствующие средства тоже выделяют.

Только для того, чтобы каждой школе охрану выделить, нам нужно 500 млн тенге дополнительно, мы сейчас находим эти деньги. В целом, все меры, которые сейчас министр озвучил, мы поддерживаем. Все, что не связано с большими расходами, организационные меры будут выполнены в срок, и будет обеспечена безопасность школ, - заключил аким.

Оксана Скибан, Нур-Султан