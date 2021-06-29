Пьяный обнаженный мужчина ездил на велосипеде по набережной в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В полицию поступило сообщение, что по набережной реки Есиль на велосипеде едет обнаженный мужчина.

Велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Из всей одежды на нем была только обувь, - сообщили в ДП города.

В ночное время распивал алкоголь со знакомой на набережной реки. После выпитого спиртного решил охладиться и залез в реку. Когда вышел из воды, одежды на берегу не было. Знакомая, прихватив вещи, скрылась в неизвестном направлении, - рассказал задержанный.

После этого мужчина достал из багажника автомобиля, на котором он приехал на свидание, велосипед и поехал домой.

По его словам, он не сел за руль машины, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя за распитие алкогольных напитков в общественных местах и действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок, возбуждено административное производство по статьям 440, 434 КРКобАП.

Мужчину оштрафовали и назначили административный арест.