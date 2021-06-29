Убийство произошло в Алматы 

В Турксибском районе Алматы произошло убийство, сообщает zakon.kz.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как установили полицейские, нападавший был пьян.

По словам задержанного, ножом он лишь оборонялся и понятия не имеет, как оружие оказалось в теле оппонента.

По информации телеграмм-канала MegaPolice_NEWS, подозреваемого и свидетелей преступления доставили в управление полиции для проведения следственных действий. В ходе осмотра места происшествия опергруппой орудие убийства изъято и направлено на экспертизу.