Брокер? Покажи лицензию!

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка хочет обезопасить рынок ценных бумаг от недобросовестных игроков и откровенных мошенников.

Поправки в законодательство, регулирующее фондовый рынок и страхование, внесены в Мажилис РК в конце апреля. Одни из самых важных новелл - лицензирование брокерской деятельности и внедрение ответственности брокеров за убытки, которые понесет инвестор, а также за дезинформирование инвесторов. Аналогичные нормы существуют во всем мире.

Квалификация инвестиционного управляющего предполагает строгие этические нормы и стандарты поведения, которые задаются как на уровне регулятора, так и на уровне корпоративных рисков. Они обязательно нужны, потому как между инвестиционным управляющим и его клиентами может быть гигантская асимметрия знаний и у управляющего не должно быть соблазна эту асимметрию использовать во вред клиенту, - комментирует поправки представитель CFA Institute в Казахстане Ергали Калибеков.

В мире деятельность брокеров и инвестиционных советников регулируется как законодательством, так и этическими кодексами сообщества. В Казахстане решено пойти для начала путем законодательного регулирования: после принятия поправок, все казахстанские брокеры обязаны будут получить лицензию АРРФР.

Как уверен управляющий директор Центра развития фондового и страхового сектора Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ерлан Бурабаев, это позволит обезопасить казахстанцев, не обладающих высоким уровнем финансовой грамотности, от фатальных ошибок.

Сейчас под видом нелицензированных консультантов инвестиционных компаний могут скрываться недобросовестные граждане. Самое печальное, что в "заманухи" о доходе в 200% годовых в первую очередь верят те, кто решил вложить в фондовый рынок последние деньги, потому что опытные инвесторы понимают, что такой высокой доходности просто не существует. Поэтому и вводится лицензирование. Если человек действительно брокер и представляет ту или иную фирму, то у него не будет проблем с получением лицензии. В то же время казахстанцы могут обратиться и напрямую к иностранному брокеру, то есть никакого ограничения прав инвесторов не будет. Но ввод лицензирования в Казахстане будет стимулировать наших граждан в принципе тщательнее проверять документы любого брокера. Сейчас, к сожалению, некоторые этого не делают, - объясняет законодательную норму Ерлан Бурабаев.

В то же время глава ассоциации миноритариев (QAMS) Данияр Темирбаев считает норму о лицензировании всех без исключения брокеров избыточной, которую можно заменить аккредитацией в той же АФК.

Как предполагает эксперт, сейчас очень важно не регулировать фондовый рынок, а развивать его, ведь до сих пор в Казахстане открыто менее 300 тысяч счетов физлиц на биржах KASE и AIS. QAMS еще при разработке законопроекта внесла в АРРФР свои предложения, часть из которых попали в рабочий документ депутатов.

Сейчас, если кто-то решает купить 30 и более процентов акций компании, он обязан предложить цену мажоритарию и только после совершения этой сделки, выкупает акции у миноритариев по рыночной стоимости. И может сложиться ситуация, что эта цена будет гораздо ниже, чем та, которую покупатель предложил мажоритарию. Мы внесли предложение о том, чтобы был учтен международный опыт и у миноритариев акции выкупались бы либо по средневзвешенному курсу за последние 6 месяцев, либо по той же цене, по которой выкупались акции мажоритария, - объясняет Данияр Темирбаев.

Также акционеры получат возможность требовать выкупа акций при внесении изменений в Методику определения стоимости акций (в случае, если акционер не участвовал в голосовании или голосовал против внесения таких изменений).

Ерлан Бурабаев солидарен с мнением, что фондовый рынок Казахстана нуждается в развитии и популяризации. И, как уверен представитель АФК, лицензирование брокерской деятельности станет своеобразным сигналом для казахстанцев, которые имеют какие-то накопления, но пока опасаются вкладывать деньги в фондовый рынок из-за мошенников.