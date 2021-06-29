Страшное ДТП в Алматинской области - стало известно о состоянии ребенка

28 июня в Алматинской области произошло страшное ДТП, в котором погибли отец и дочь, и пострадал ребенок в коляске, сообщает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии ребенка, который был доставлен в больницу.

Пациент 2018 г.р. поступил в Карасайскую районную больницу 28 июня. Травму получил в результате ДТП. Госпитализирован в отделение травматологии. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные ссадины волосистой части головы и лица слева. Состояние средней тяжести. Стабильный, - рассказали в ведомстве.

ДТП произошло 28 июня около 14:50 в пос. Жамбыл Карасайского района Алматинской области. Страшное видео, на котором мужчина и девочка попали под колеса грузовика, распространили в соцсетях. В посте указывалось, что это местный сапожник вел семью купаться на реку: отец и дочь погибли на месте, сын в коляске был доставлен в больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч. 4 УК РК.