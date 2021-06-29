Новый кодекс нивелирует неравенство граждан и госорганов в суде - прокуратура Алматинской области

Новый Административный процедурно-процессуального кодекс нивелирует неравенство в судебных делах между гражданами и государственными органами. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Алматинской области Жандос Тлеуберлинов.

В целом, в судебном порядке споры будут рассматриваться специализированными административными судами. Указом Президента в нашей области образовано два суда - в областном центре и Карасайком районе. Если исходить из статистики, за весь прошлый год судами области было рассмотрено порядка 19 тыс. дел, в том числе в 1,5 тыс. случаев оспорены действия государственных органов, удовлетворены лишь 244 заявления или 20% исков. Это можно объяснить тем, что действующее на сегодняшний день законодательство дает равные права сторонам спора, однако простому человеку все равно сложно наравне судиться с целым государственным органом. Новый Административный процедурно-процессуальный кодекс нивелирует это неравенство, поскольку суду отводится активная роль. Суд помогает истцу добиваться комплексной цели, которая заключается в том, чтобы побуждать государственные органы должным образом выполнять свои функциональные обязанности. Если отказ в обращении был законным, то органу, естественно, не о чем переживать. Жандос Тлеуберлинов

Кроме того, по словам спикера, комплексно введен институт судебного контроля за исполнением вынесенных решений.

Теперь за неисполнение судебных решений государственные органы могут быть подвергнуты штрафу в размере от 10 до 100 МРП. Повторное неисполнение, соответственно, влечет за собой новый штраф. Как ожидается, применение нового кодекса приведет к прозрачности и эффективности деятельности госорганов с закреплением гарантий защиты прав граждан и бизнеса в процессе вынесения решений государственными органами, снижению коррупционных рисков и оптимизации нагрузки на судебную систему, - заключил Жандос Тлеуберлинов.