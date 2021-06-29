Экс-полицейский пытался наказать избитую им бывшую жену через суд

В Уральске бывший полицейский Хайдар Жексенов подал иск в суд против бывшей супруги Асель Алкановой, которая год назад сообщила о том, что подвергалась избиениям с его стороны в течение шести лет. За огласку этой истории бывший муж требовал с нее один миллион тенге, передает zakon.kz.

В своем иске Хайдар Жексенов просил суд признать сведения, опубликованные в "Уральской неделе", не соответствующими действительности и компенсацию морального вреда, пишет газета.

Хайдар Жексенов был уволен из полиции по отрицательным мотивам.

Кроме Асель Алкановой, ответчиками в судебном процессе выступили редактор и журналисты издания.

Представитель Асель Алкановой просил в иске отказать, потому что факт избиения был, и он подтвержден документами, которые приобщены к материалам дела.

Судья областного суда Хатима Ерсенова после изучения материалов дела в иске Хайдару Жексенову отказала. Основанием такого решения стала судебная экспертиза, подтвердившая, что Асель Алкановой были нанесены побои мужем.

Ответчице были нанесены повреждения тупым предметом, от этого образовались кровоподтеки на лице, спине и руках, а также экспертиза установила у потерпевшей сотрясение головного мозга, — сообщила судья.

Судьей также были изучены материалы административного и уголовного дел, которые были заведены по заявлению Асель Алкановой, в которых она сообщала, что муж ее избивает. В ходе рассмотрения материалов этих дел судом было установлено, что все события, описанные в них, имели место.

В итоге судья оставила иск Жексенова без удовлетворения.

На суде Асель Алканова заявила, что бывший муж до сих пор преследует ее и угрожает убийством.