Жду вдохновения - новым фото поделился Димаш Кудайберген

Всемирно известный казахстанский певец, обладатель уникального голоса Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram пост, где написал, что ожидает вдохновения, передает zakon.kz.

Подписчики певца бурно отреагировали на поиски артиста:

О, вдохновение... Ну, ты хороший источник вдохновения... Может, ты попробуешь посмотреть на себя в зеркало тогда?