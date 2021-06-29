Жду вдохновения - новым фото поделился Димаш Кудайберген

29 июня 2021, 18:47
Фото: popcake.tv

Всемирно известный казахстанский певец, обладатель уникального голоса Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram пост, где написал, что ожидает вдохновения, передает zakon.kz.

Подписчики певца бурно отреагировали на поиски артиста:

Дишкааа! Так вдохновение - это мы!

О, вдохновение... Ну, ты хороший источник вдохновения... Может, ты попробуешь посмотреть на себя в зеркало тогда?

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Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)


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