Жду вдохновения - новым фото поделился Димаш Кудайберген

Всемирно известный казахстанский певец, обладатель уникального голоса Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram пост, где написал, что ожидает вдохновения, передает zakon.kz.
Подписчики певца бурно отреагировали на поиски артиста:
Дишкааа! Так вдохновение - это мы!
О, вдохновение... Ну, ты хороший источник вдохновения... Может, ты попробуешь посмотреть на себя в зеркало тогда?
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