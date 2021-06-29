Что важно знать о раке почки, рассказал доктор, магистр медицины ННОЦ

На начальной стадии рак почек может быть полностью излечен. Поэтому, выполняя регулярные профилактические обследования, можно выявить заболевание на той стадии, когда его можно вылечить, не дожидаясь появления симптомов. Как лечить рак почки, если на него не действует лучевая терапия и химиотерапия, кому и когда стоит начинать делать УЗИ органов брюшной полости? Об этом в интервью рассказал старший ординатор, онкоуролог Национального научного онкологического центра (ННОЦ) Талгат Курманов, передает zakon.kz.

- Талгат Аманжолович, какое место занимает рак почки в Казахстане по распространенности среди других видов онкологии и что такое онкоурология?

- Онкоурология - это раздел медицины, который охватывает злокачественные опухоли почек, надпочечников, мочевого пузыря, мочевыводящих каналов, через которые проходит моча, вырабатываемая почками (мочеточники), а также рак предстательной железы и яичек у мужчин.

Среди урологических видов онкологии рак почек по распространенности занимает третье место после рака простаты и мочевого пузыря. Эта патология наблюдается примерно у одного из 10 тыс. человек. К сожалению, один из 30 тыс. человек в год умирает из-за этого заболевания.

- Рак почки часто называют коварным заболеванием, почему? На что пациентам нужно обратить особое внимание и что должно вызывать настороженность?

- Коварным, потому что рак почек может ничем не проявляться, то есть протекать бессимптомно. Его могут только случайно обнаруживать при исследованиях, проводимых по тем или иным причинам, таких как ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Обычно это заболевание не имеет ярко выраженных признаков. В редких случаях может наблюдаться болевой синдром или кровь в моче. При этом, если у пациента возникают болевые ощущения, это может говорить о том, что заболевание перешло в достаточно развитую стадию.

По этой причине диагностика рака почек на ранней стадии имеет очень важное значение. При составлении плана лечения врач-онколог ориентируется на многие показатели: стадию процесса, степень дифференцировки, вид и локализацию опухоли, ее "молекулярный портрет", состояние здоровья и сопутствующие заболевания пациента. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение сильно повышают шансы на успешное лечение, но даже в запущенных случаях всегда можно помочь, существенно продлить жизнь пациента.

- Какие методы диагностики рака почки существуют в медицине?

- К большому сожалению, специфического онкомаркера при раке почки не существует, но имеется большой арсенал диагностических исследований для выявления данного заболевания. Общедоступным для населения является метод диагностики УЗИ, при необходимости и углубленном исследовании проводят компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию.

- Какие передовые способы лечения рака почки доступны на сегодняшний день в ННОЦ? И можно ли спасти почку при онкологии или же всегда требуется удаление всей почки?

- Последние десятилетия медицина во всем мире шагнула далеко вперед, и Казахстан - не исключение. Онкоурологами ННОЦ проводится лечение рака почек всеми современными методами, в том числе лапароскопическим. Хирургическое вмешательство стало возможным провести с помощью минимально инвазивного подхода - это означает, что можно убрать опухоль лапароскопическим методом с помощью нескольких проколов до 1 см. Если размер опухоли небольшой - до 4 см, то ее можно полностью удалить, оставляя здоровую часть почки функционально полезной для пациента.

Таким образом, возможно обеспечить контроль над онкологией и увеличить продолжительность жизни пациента. Сохранение части почки является одним из важных приоритетов для докторов нашего Центра. Ранее даже из-за очень маленькой опухоли удалялась вся почка, но в данное время орган максимально сохраняется, удаляется только пораженная часть.

- Сегодня большое значение уделяется подготовке кадров и повышению квалификации. Где доктора ННОЦ проходят обучение?

- Надо сказать, что как того требуют современные реалии, наши доктора постоянно совершенствуют свои навыки. До начала пандемии наши онкоурологи проходили обучение и стажировки в ведущих клиниках Европы, США и Южной Кореи. В настоящее время мы продолжаем сотрудничество и ведем совместные мультицентровые исследования по борьбе с раком почек с клиниками UPMC (США, Питсбург), Gustave Roussy (Франция, Париж).

- Можно ли вылечить метастазы?

- Для диагностики заболевания и назначения лечения метастатического рака почки необходимо обращаться к онкологу. Врач определит форму, степень, назначит курс терапии и проанализирует ответ опухоли на предпринятые действия. Лечение метастатического рака почек проводится в несколько этапов: удаляют метастазы при помощи комбинации методов терапии, которые включают в себя: хирургическое лечение, иммунотерапию, таргетную терапию.

Операция при раке почек включает в себя нефрэктомию с удалением органа, пораженного опухолью. Что касается химиотерапии и облучения, то при наличии метастазов они не дают никаких результатов, и используются в довольно редких случаях. Иммунотерапия способна повысить процент выживаемости при метастатическом раке почки и облегчить состояние здоровья пациента.

Вопросы метастазирования остаются одной из актуальных проблем онкологии. В практике онкологов метастатические поражения легких встречаются довольно часто. Обусловлено это тем, что органы грудной клетки, в особенности легкие, являются одним из наиболее излюбленных мест метастазирования злокачественных опухолей. Часто подобное развитие заболевания является одной из причин смерти больного онкологического профиля. Частота метастазирования злокачественных опухолей почки в легкие, по данным различных авторов, варьирует от 25 до 49,5% из числа заболевших. В 70-90% случаев метастазы располагаются в "плащевой" зоне легких. Распространение метастазов в легкие чаще всего происходит лимфогематогенным путем - в 50,0-81,8 % случаев, реже - гематогенным (9,4-30,2 %), и лимфогенным - 4,3-23,5 %.

- Кого чаще всего выбирает болезнь? Кому нужно быть особенно внимательным к своему здоровью? Влияют ли на появление рака почки возраст, пол и сфера деятельности?

- Конечно, внимательно относиться к своему здоровью нужно всем. Однозначные причины возникновения рака не установлены до сих пор, а это значит, что от онкологии на 100% не застрахован никто. Поэтому с профилактической целью проводить такую необременительную во всех смыслах процедуру, как УЗИ внутренних органов, нужно не реже, чем раз в три года, каждому человеку после 50 лет.

Однако есть те, кому необходимо проходить такое обследование ежегодно, начиная с любого возраста. В первую очередь это кровные родственники пациентов с раком почки и те, у кого в органе была диагностирована киста. Также в группе повышенного риска находятся заядлые курильщики, больные артериальной гипертензией, использующие лекарства для лечения гипертонии более 20 лет, люди с избыточной массой тела, а также те, чья работа связана с нефтепродуктами или продуктами газовой химии.

- Как мы можем защитить наши почки, каковы будут Ваши рекомендации по профилактике рака почки?

- Приоритетными направлениями в профилактике и предупреждении рака почки являются, как и при всех онкологических заболеваниях: отказ от курения; отказ от злоупотребления алкогольными, особенно крепкими, напитками; коррекция питания, заключающаяся в обеспечении в суточном рационе достаточного количества овощей, фруктов, молока и молочных продуктов; максимальное устранение или сведение к минимуму профессиональных контактов с химическими канцерогенами; систематическое ультразвуковое обследование лиц, занятых на дубильных, лакокрасочных и нефтеперерабатывающих производствах; исключение бесконтрольного (без назначения врача) употребления целого ряда анальгетических препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие вещества, которые по химической структуре являются анилиновыми производными, а также гипотензивных средств (средства, снижающие артериальное давление), содержащих в своем составе резерпин. Несмотря на существенное улучшение результатов лечения рака почки за последние десятилетия, лучше предупредить развитие этого тяжелого заболевания.

Следует помнить, что внимательное и бережное отношение к собственному здоровью - залог вашего долголетия! Будьте здоровы.

Оксана Скибан, Нур-Султан