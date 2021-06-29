Трехзвенная модель уголовного процесса в Казахстане оправдывает себя

В Послании народу "Казахстан в новой реальности: время действий" глава государства поручил внедрить в правоохранительной системе страны трехзвенную модель с разделением полномочий среди полиции, прокуратуры и суда. Как внедряется новый цифровой проект - читайте в материале zakon.kz.

Еще и года нет, как в Казахстане правоохранительные и надзорные органы перешли на трехзвенную модель уголовного процесса с четким разделением полномочий между полицией, прокуратурой и судом.

Такая система практикуется во многих развитых странах мира, она предусматривает такой порядок, когда полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает улики. Прокурор дает независимую оценку собранным доказательствам, следит, чтобы не нарушались права граждан, чтобы добросовестные люди не были вовлечены в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде. Суд еще на стадии следствия контролирует соблюдение прав человека, рассматривает дело и выносит решение.

При такой модели уголовного процесса происходит трансформация деятельности органов, осуществляющих досудебное расследование. Во-первых, это совершенствование законодательства, во-вторых, изменение подходов к досудебному расследованию и организационных навыков прокуроров и следователей.

Конечно, такое реформирование правоохранительной системы страны потребовало вдумчивых, взвешенных решений и шагов. Так, на начальной стадии Генеральная прокуратура совместно с органами досудебного расследования начала поэтапный переход к полноценной трехзвенной модели.

- В соответствии с поручением главы государства сначала было введено согласование прокурором ключевых процессуальных решений, принимаемых органами досудебного расследования, которые затрагивают конституционные права лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, - рассказывает председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Сабит Нурлыбай. - В целях усиления защиты прав граждан в уголовном процессе были внесены соответствующие изменения в законодательство. Помимо этого, в короткие сроки необходимо было провести технические изменения в информационной системе "Единый реестр досудебных расследований" (ЕРДР), оператором которой является наш комитет.

Комитет успешно справился с этой задачей, и с 31 декабря 2020 года, в день вступления в силу законодательных поправок, все органы следствия и прокуратуры перешли на электронное согласование ключевых решений по уголовному делу.

Теперь все решения необходимо согласовывать с прокурором: признание подозреваемым, квалификация его деяния, квалификация уголовного правонарушения, прерывание сроков досудебного расследования, прекращение, обвинительный акт. В противном случае они будут считаться незаконными. Согласование ключевых процессуальных решений позволяет защитить конституционные права не только потерпевшего, но и подозреваемого. И это только первый этап.

- Техническое сопровождение апробации осуществляется также Комитетом, - отметил Сабит Нурлыбай. - При этом одновременно мы совершенствуем и адаптируем ЕРДР к работе в условиях трехзвенной системы.

Преимущества электронного согласования ключевых процессуальных решений трудно переоценить. Оперативное взаимодействие прокурора с органом досудебного расследования исключает излишние бюрократические проволочки, да и время следователей экономится, не нужно ездить с делом к прокурору, ходить по кабинетам, ждать, когда прокурор согласует решение. Кроме того, это позволяет руководству органов следствия и надзирающему прокурору в режиме онлайн контролировать ход расследования уголовных дел, минимизирует манипуляции, что исключает возможность фальсификации.

В свою очередь Комитет дистанционно осуществляет надзор за достоверностью правовой статистики и обеспечивает объективной правовой информацией уполномоченные государственные органы, а также участников уголовного процесса.

Рассмотрим, как работает новая система в прокуратуре одного из мегаполисов страны - Алматы. Здесь считают, что внедрение трехзвенной модели в полной мере отвечает высоким международным требованиям в области прав человека. Если раньше прокурор, как правило, проверял законность только при изучении уголовных дел, то теперь без согласования с прокурором процессуальное решение не имеет юридической силы. Это главная особенность нового формата.

Анализ деятельности прокуратуры города Алматы показал, что с момента внедрения трехзвенной модели значительно улучшилось качество досудебного расследования. Так, прекращаемость дел снизилась на 37,5% (с 8 до 5 тысяч), прерываний - на 38,5% (с 13 до 8 тысяч), а выявляемость неправильной квалификации увеличилась в 15 раз (с 6 до 89).

Признаны незаконными 325 постановлений о признании подозреваемым (236) и квалификации деяния (89), тогда как в прошлом году отменено всего шесть таких решений. Это говорит о том, что тем самым предотвращены факты необоснованного вовлечения значительного числа лиц в уголовный процесс. Такой подход повлиял и на снижение нарушений конституционных прав на 45%.

По делам, где прокурорами согласованы постановления о квалификации, судами оправдательные приговоры не выносились, тогда как за аналогичный период прошлого года суды признали невиновными троих человек.

В целом за истекший период в рамках трехзвенной модели только прокуратурой Алматы рассмотрены 26 тысяч ключевых решений. Из них согласованы 22 513 решений, отказаны 3615.

Как видим, трехзвенная модель уголовного процесса оправдывает себя.

Торгын Нурсеитова