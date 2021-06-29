Ударивший полицейского дебошир наказан в Актобе

Мужчина в нетрезвом состоянии с ножом угрожал супруге, передает zakon.kz.

25 июня вечером на телефон "102" ЦОУ УП Актобе поступило сообщение, что мужчина в нетрезвом состоянии дебоширит, находясь на одной из дач СК "Геолог-2". На вызов выехали участковые инспекторы полиции. На месте инцидента 49-летняя женщина попросила полицию принять меры в отношении ее пьяного мужа, который ходит с ножом и буянит. При попытке доставить правонарушителя в отдел полиции мужчина стал оказывать активное сопротивление полицейским и причинил телесные повреждения участковому инспектору полиции, - пишет polisia.kz.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

Мужчину арестовали на трое суток.

Также досудебное расследование проводится за неповиновение представителю власти. Согласно статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, согласно статье 379 УК РК, подозреваемого могут арестовать до 40 суток.