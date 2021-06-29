О причинах нехватки детских смесей в Нур-Султане рассказал врач

По мнению врача-педиатра столичной поликлиники № 6 Мухайе Момытназаровой, бесплатное детское питание государство выделяет в достаточном количестве, передает zakon.kz.

По весу и ростовым показателям ежемесячно дети измеряются. И расчет уже ежемесячно делается на каждого ребенка индивидуально. Неправильно расчет делают. Когда мы первый месяц им выдаем определенное количество, которое им положено, они могут его неправильно использовать, - рассказала телеканалу "Астана" Момытназарова.

Врач говорит, что приходят за питанием не только женщины, у которых дети на искусственном вскармливании, но и те, кому оно не положено. Кроме того, некоторые матери неправильно разбавляют питание. Хотя специалисты тщательно рассчитывают дозу на каждого ребенка.

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Ранее о дефиците детского питания заявили депутаты мажилиса. По словам парламентариев, эта проблема не решается из года в год. Поэтому народные избранники написали запрос по этому поводу на имя премьер-министра.