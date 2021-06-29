В возрасте 32-х лет умер актер сериала "Полицейский с Рублевки"

Актер Ростислав Гулбис скончался в Москве, передает zakon.kz.

Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, - это приступ панкреатита, - рассказала "Известиям" агент артиста Екатерина Гольцман.

По словам Гольцман, артист в последнее время жалоб не высказывал, коронавирусом не болел. Однако обострения панкреатита у него были из-за алкоголя.

Просто такое стечение обстоятельств, - заключила она.

Прощание с артистом пройдет в субботу, 3 июля.

Гулбис наиболее известен российскому зрителю по роли лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" и Олега Елисеева из "Полицейского с Рублевки".