Экибастузцы привезли "серебро" с Чемпионата мира по спортивной акробатике

Акробаты Анатолий Пахандрин и Санжар Садуов выступили в Швейцарии на Чемпионате мира, передает zakon.kz.
Воспитанники отделения спортивной акробатики экибастузской ДЮСШ "Жасыбай" Анатолий Пахандрин и Санжар Садуов стали серебряными призерами Чемпионата мира по спортивной акробатике, который проходит в Женеве (Швейцария), - говорится в публикации газеты "Голос Экибастуза".
Поддерживали спортсменов тренеры-преподаватели Айсулу Исенова и Нурсулу Мендыбаева.
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